35 هيئة اقتصادية تحقق ربحا بالعام المالى الحالى

أفاد تقرير لوزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023، ووفقاً لمستندات لوزارة التخطيط، والتي حصلت "الدستور" على نسخة منهما، بأنه من المقدر أن يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية التي ستحقق صافي ربح خلال السنة المالية 2023 ما يعادل 35 هيئة، وتشكل 59% من إجمالي عدد الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة، مقابل 33 هيئة في العام المالي 2022-2023 تشكل نسبة 55.9% من إجمالي عدد الهيئات الاقتصادية.

وعدد 32 هيئة قدر لها أن تحقق ربحًا في السنة المالية 2022-2023، وتشكل نسبة 58.1% من إجمالي الهيئات الاقتصادية البالغ عددها وقتها 55 هيئة. وعدد 31 هيئة قدر لها أن تحقق صافي ربح في السنة المالية 2020-2021، وتشكل نسبة 56.4% من إجمالي عدد الهيئات الاقتصادية في ذات السنة، البالغ عددها 55 هيئة.

و32 هيئة حققت صافي ربح في السنة المالية 2019-2020، وتشكل نسبة 64% من إجمالي عدد الهيئات البالغ وقتها 50 هيئة. و28 هيئة اقتصادية حققت صافي ربح في العام المالي 2018-2019، شكلت 57.1% من مجموع عدد الهيئات الاقتصادية وقتها 49 هيئة.

و28 هيئة حققت صافي ربح للعام المالي 2017-2018، شكلت نسبة 58.3% من مجموع عدد الهيئات الاقتصادية البالغ وقتها في ذات السنة 48 هيئة. وعدد 28 هيئة حققت صافي ربح في السنة المالية 2016-2017، شكلت نسبة 58% من مجموع الهيئات الاقتصادية وقتها البالغة 48 هيئة.

و28 هيئة حققت صافي ربح في العام المالي 2016-2017، وشكلت نسبة 56% من إجمالي عدد الهيئات.