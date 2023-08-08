محافظ الغربية يتفقد أعمال مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

تفقد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة (طنطا) لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقًا للجدول الزمني.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم، أن الجولة بدأت بتفقد المحافظ أعمال رصف طريق المعامل بميت حبيش، والذي يعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، وذلك بطول 900 متر.

وأشار البيان إلى أن رحمي تفقد أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي؛ وذلك تمهيدًا للاستفادة منها، واختتم جولته بتفقد وحدة الصيانة والتدريب.

