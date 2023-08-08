عرض ثان لمسلسل "عملة نادرة" على شاشة قناة الحياة.. السبت

تبدأ شبكة قناة «الحياة» مساء السبت المقبل، عرض أولى حلقات مسلسل «عملة نادرة» للنجمة نيللي كريم، في تمام التاسعة مساءً.

وتعرض قناة «الحياة» مسلسل «عملة نادرة» للمرة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال عرضه الأول على شبكة قناة cbc خلال الموسم الرمضاني الماضي.

ومسلسل "عملة نادرة" جسدت خلاله نيللي كريم دور امرأة وجدت نفسها وحيدة في مواجهة بطش وجبروت عبدالجبار الذي يجسد دوره جمال سليمان جد ابنها، والذي يريد أن يأخذ منها حق الوصاية على ابنها، كما أنه يريد أن يمنعها من الإرث، كذلك كان هو الشخص الذي حرمها من أبيها وكان السبب في قتله منذ أن كانت طفلة.

يبرز مسلسل "عملة نادرة" حال المرأة التي لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، ولكن تتحدى نيللي كريم بشخصيتها داخل أحداث المسلسل المجتمع الذكوري بامتياز، وذلك في أحد النجوع، ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس منها.

أبطال مسلسل «عملة نادرة»

يضم «عملة نادرة» باقة من ألمع النجوم على رأسهم نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رءوف، كريم عبدالعاطي ومدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور أمير عبدالعاطي، مصحح اللهجة عبدالنبي الهواري، ملابس غادة وفيق، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.