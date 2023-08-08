محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير الجارية بطنطا

قام الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقًا للجدول الزمني، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، وحسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا.

وبدأت الجولة بتفقد المحافظ الدكتور طارق راشد رحمى أعمال رصف طريق المعامل بميت حبيش، والذي يعد محورًا مروريًا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، وذلك بطول 900 متر.

وتابع محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى، جولته بتفقد أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي، وذلك تمهيدًا للاستفادة منها، واختتم المحافظ جولته بتفقد وحدة الصيانة والتدريب.