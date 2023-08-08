صحيفة يابانية: الصين تتصدر العالم فى صادرات السيارات وتتفوق على اليابان

تصدرت الصين صادرات السيارات في العالم وتفوقت على اليابان، وأصبحت الصين المصدر الرئيسي للسيارات في الأشهر الستة الأولى من 2023 مع تطورها في صناعة السيارات الإلكترونية والطلب المتزايد عليها في الأسواق الأوروبية والروسية، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة "نيكاي آسيا" اليابانية.

وذكر التقرير أن شركات صناعة السيارات الصينية الكبرى صدرت 2.14 مليون سيارة في الفترة من يناير إلى يونيو، وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها من الرابطة الصينية لمصنعي السيارات.

وارتفع عدد الصادرات بنحو 76% لهذا العام ، بينما أشارت رابطة مصنعي السيارات اليابانية إلى أن اليابان ظلت عند 2.14 مليون مع زيادة في الصادرات بمقدار 17 نسبة مئوية.

وكانت الصين بالفعل متقدمة على اليابان، مع ارتفاع الصادرات في الربع من يناير إلى مارس، ويأتي ارتفاع الصادرات مع تطور صناعة السيارات الإلكترونية والطلب المتزايد عليها في الأسواق الأوروبية والروسية.

وفي الفترة من يناير إلى يونيو، زادت صادرات الصين من مركبات الطاقة الجديدة، مثل المركبات الكهربائية، والسيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود، بأكثر من الضعف لتشكل 25% من إجمالي صادرات السيارات في البلاد.

وقال التقرير إن صانعي السيارات الكوريون الجنوبيون واليابانيون والأوروبيون قلصوا من وجودهم في روسيا لسد هذه الحاجة، ودخلت العلامات التجارية الصينية السوق الروسية.

وسجلت الصين أكبر مبيعات للسيارات من السيارات المصنعة حديثًا في عام 2022 بإجمالي 26.86 مليون سيارة تم بيعها على مستوى العالم، حيث بلغت مبيعات السيارات الكهربائية في اليابان ككل، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالبنزين 5.36 مليون، متجاوزة إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في البلاد البالغة 4.2 مليون.

ووفقًا لتوقعات عام 2027 من قبل شركة AlixPartners الأمريكية ، فإن 39% من مبيعات السيارات الجديدة في الصين ستكون سيارات كهربائية، وهذا من شأنه أن يتجاوز نسبة 23% المتوقعة من امتصاص السيارات الكهربائية العالمية.