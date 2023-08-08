الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وتضمنت نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح 59.4%، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 89.52%، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسة 100%، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 66.6%.

جاء ذلك بحضور عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعدنان الشريف رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وهنأ محافظ أسيوط جميع الطلاب الناجحين وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح، متمنيًا لهم دوام التفوق في المراحل التعليمية المختلفة، فضلًا عن تقديم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم والمساهمة في تخريج أجيال واعدة قادرة على القيادة في المستقبل.

 ولفت إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتشكيل لجنة لدراسة تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للتعليم العام والفني "الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي" للمرة الثانية عن العام الدراسي الجديد، حرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وبناءا على طلبات أولياء الأمور وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية، وذلك في ضوء المعايير المنظمة لذلك، ووفقًا للكثافة المحددة والمقترحة، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

من جانبه أوضح عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن عدد الطلاب المتقدمين بالدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة النظامي والمنازل 17480 طالبًا، نجح منهم 10382 طالبًا بنسبة نجاح  59.4%، وفي الشهادة المهنية بلغ عدد المتقدمين للامتحان نظامي ومنازل 1014 طالبًا نجح منهم 735 طالبًا بنسبة نجاح 89.52%، وفي الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع تقدم 12 طالبًا للامتحان نجح منهم 12 طلابًا بنسبة 100%، وفي الشهادة الإعدادية للمكفوفين تقدم 3 طلاب مقيدين، حيث نجح منهم 2 طلاب بنسبة نجاح 66.6%.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
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