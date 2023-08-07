ماهر فرغلى: جماعة الإخوان خاضت معارك كبيرة على النفوذ وليس الفكر

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان على قلب رجل واحد في الدائرة الفكرية والاختلاف بينهما في الدرجة وليس النوع.

الفكر الإخواني

أضاف فرغلي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنازع الحقيقي بين عناصر جماعة الإخوان متمحورة حول النفوذ والانتماءات وحياذة الجماهير، وهذا التنافس يؤدي إلى الكثير من المعارك، والتي تدور حول أموال التبرعات والسطوة على المساجد.



تمدد الجماعة

وتابع أن بداية فترة السبعينيات أخذت هذه الجماعة قدرًا من الحرية، وهذه الحرية كانت نقطة الانطلاق، وهذا الانطلاق السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الجماعة وتمددها إلى الآن.

برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد البرنامج أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور