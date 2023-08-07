مفاجآت مهرجان العلمين.. مُسلم ورضا البحراوى ينضمان لحفل "مسار إجبارى" (فيديو)

ينضم النجم مسلم، والمطرب رضا البحراوي، إلى الفريق الغنائي مسار إجباري، لإحياء سهرة مميزة ضمن حفلات مهرجان العلمين، يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري.

وتقدم فرقة "مسار إجبارى" خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها المختلفة القديمة والجديدة وعددًا من الأغاني الجديدة التي قامت بطرحها الفرقة مؤخرًا.

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل مسار إجبارى بمهرجان العلمين

طرحت شركة تذكرتي تذاكر الحفل من خلال أربع فئات نرصدها لكم: