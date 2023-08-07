مفاجآت مهرجان العلمين.. مُسلم ورضا البحراوى ينضمان لحفل "مسار إجبارى" (فيديو)
ينضم النجم مسلم، والمطرب رضا البحراوي، إلى الفريق الغنائي مسار إجباري، لإحياء سهرة مميزة ضمن حفلات مهرجان العلمين، يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري.
وتقدم فرقة "مسار إجبارى" خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها المختلفة القديمة والجديدة وعددًا من الأغاني الجديدة التي قامت بطرحها الفرقة مؤخرًا.
تفاصيل وأسعار تذاكر حفل مسار إجبارى بمهرجان العلمين
طرحت شركة تذكرتي تذاكر الحفل من خلال أربع فئات نرصدها لكم:
- الفئة الأولى"Right Lounges & Left Lounges" بمبلغ 65 ألف جنيه مصري، وهذا المبلغ مقابل 10 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 7500 ألف جنيه مصري.
- الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بجلوس 4 أفراد والجلوس على طاولة ليكون سعر الفرد الواحد 5000 ألف جنيه مصري.
- الفئة الثالثة regular بمبلغ 500 جنيه مصري.
- الفئة الرابعة والأخيرة regular group بمبلغ 450 جنيها مصريا.