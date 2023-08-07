الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق بحث لكشف غموض العثور علي جثة متعفنة بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

عثر أهالي منطقة الاصلاح القبلية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، على جثة متعفنة ومتحللة فى ظروف غامضة، وتم نقلها إلى مشرحة كوم أمبو العموميةلاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، برئاسة المقدم محمود حامد رئيس المباحث، إخطارًا يفيد بعثور الأهالى على جثة هامدة ومتعفنة لشخص ويظهر عليها علامات التحلل، وذلك فى ظروف غامضة ولم يتبين السبب حتى الوقت الحالي، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

و بناءًا على توجيهات المقدم محمود حامد رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان توجه فريق من ضباط المباحث المكون من النقباء مصطفى عثمان، وهشام الريفي، ومحمد حسن.

ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو جهودهم لفك لغز العثور على جثة هامدة ومتعفنة لشخص بمنطقة الإصلاح القبيلة، والقاء القبض على المتهم وراء الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة جثة متعفنة شمال محافظة أسوان عثور الأهالى مركز شرطة كوم أمبو جثة هامدة ظروف غامضة
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