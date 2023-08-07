صحفى: روبى كانت بطلة فيلم "فتاة المصنع" بدلاً من ياسمين رئيس

قال أحمد سعيد، مدير تحرير مجلة الكواكب، إن الفنانة روبي كانت بطلة فيلم فتاة المصنع:"روبي جالها تصوير فيلم تاني في نفس الوقت وكانت حابة تصور الفيلمين في نفس الوقت، لكن مخرج الفيلم رفض وتمت الاستعانة بياسمين رئيس".

تقمص الأدوار

وأكد سعيد، خلال لقائه ببرنامج “أخر النهار” مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الفنان عليه أن يحترم العمل الذي يقدمه، حيث الدخول في أكثر من عمل فني وتصويره أمر مشتت للفنان والتقمص أهم أدوات الفنان.

تابع "سمير غانم كان مرشحًا لفيلم رجل فقد عقله بدلًا من إكرامي، وهذا الفيلم تسبب في خسارة الفريق بسبب انشغاله بالتصوير أثناء اللعب".

“الحريف”

واستطرد "فيلم الحريف بطولة عادل إمام ولكن الدور كان في البداية لأحمد زكي، لكن أحمد زكي اختلف مع المخرج بسبب تسريحة الشعر، وأثناء تصوير العمل حرص أحمد زكي على رؤية ألبوم صور الفيلم واتعصب جدًا إنه ما أخدش الدور ده".