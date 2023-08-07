مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة مواطن داخل قسم دارالسلام

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، حقيقة ما تناولته صفحات وقنوات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية حول ملابسات وفاة أحد الأشخاص داخل قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن المذكور محبوس احتياطيًا بقرار من النيابة العامة بقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة اعتبارًا من يوم (29) يوليو المنقضى (على ذمة قضية اتجار بالأقراص المخدرة لحيازته "200 قرص مخدر") وله معلومات جنائية وتاريخ مرضى، حيث يعانى من مرض "الدرن" وبعض الأمراض الأخرى.

وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لأحد المستشفيات وقد ورد تقرير طبى يفيد وفاته نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتبين خلوه من ثمة إصابات وبسؤال عدد من المتهمين المحجوزين صحبته أيدوا ما جاء بالفحص.

وأكد المصدر أن مخططات الجماعة الإرهابية الخبيثة، تقوم على ترويج الشائعات والأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى إدعاءات خاصة بعناصر جنائية من خلال عناصرها والمرتبطين بهم الهاربين بالخارج، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك فقدانها مصداقيتها لدى الرأى العام .. وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجى تلك الشائعات.