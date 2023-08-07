الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير مغربية.. الشيبي يدلي بأقواله أمام محكمة القاهرة بخصوص واقعة الشحات

أزمة الشيبي والشحات
أزمة الشيبي والشحات

كشفت تقارير مغربية، آخر كواليس أزمة اللاعب المغربي محمد الشيبي مدافع بيراميدز مع حسين الشحات جناح الأهلي.

 

ووفقا لما ذكره موقع البطولة المغربي:" أن الشيبي حضر اليوم أمام محكمة القاهرة الجديدة، للإدلاء بأقواله أمام النائب العام، بخصوص شكواه ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.

 

وحضر الشيبي إلى المحكمة رفقة ثلاثة محاميين ومسؤولين عن نادي بيراميدز، حيث أدلى بكل أقواله التي تخص الواقعة، مؤكدا عدم رغبته في التراجع عن قضيته.

 

ومن المرتقب أن يتم استدعاء اللاعب حسين الشحات من طرف هيئة المحكمة، من أجل الاستماع إليه ومواجهته بتهم الضرب والسب والقذف والإهانة.

 

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرون للدوري الممتاز الموسم الماضي، والتي أقيمت يوم 23 يوليو الماضي، على ستاد الدفاع الجوي، شهدت حدوث أزمة قوية وعنيفة بين الشيبي والشحات عقب نهاية المباراة، وصلت لحد قيام الأخير بصفع لاعب بيراميدز على وجه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن بيراميدز، قد انهي سلسلة مبارياته بالدوري خلال الموسم الماضي، بالفوز الكبير على الأهلي بثلاثية نظيفة، جعلته يحتفظ بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، جمعها من 22 فوز و7 تعادلات و5 هزائم.

 

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