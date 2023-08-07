رسميًا.. إنتر يتعاقد مع يان سومير قادما من بايرن ميونخ

أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع حارس المرمى السويسري يان سومير، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

ورحل الكاميروني أندريه أونانا عن إنتر لينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما انتهى عقد المخضرم سمير هاندانوفيتش، ليكثف “النيراتزوري” جهوده للتعاقد مع حارس مرمى في الميركاتو الصيفي الحالي.

ورحب نادي إنتر عبر موقعه الإلكتروني بـ سومير الذي وقع على عقد يربطه بوصيف دوري أبطال أوروبا لمدة 3 سنوات.

وتُقدر تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ 6 مليون يورو دفعها النادي الإيطالي لـ بايرن ميونخ.

وانتقل سومير إلى بايرن ميونخ في شهر يناير الماضي، بعد إصابة مانويل نوير، ليقود الفريق لتحقيق بطولة الدوري الألماني في الموسم المنقضي.

ويبلغ سومير من العمر 35 عامًا، وشارك في بطولة كأس العالم 3 مرات، وبطولة اليورو مرتين.

بعد انتقاله إلى البافاريين في يناير 2023 ، عاد سومر بعد فوزه بأول بطولة ألمانية له: ومع ذلك ، جاءت بعض أعظم نجاحاته مع قميص المنتخب السويسري. شارك يان في ثلاث بطولات كأس العالم وبطولتين أوروبيتين.

يُذكر أن سومير هو صاحب الرقم القياسي لأكثر عدد تصديات في مباراة واحدة بالدوري الألماني، عندما تصدى لـ 19 تسديدة من لاعبي بايرن ميونخ عندما كان حارسًا لـ بورسيا مونشجلادباخ الموسم المنقضي.