بملياري جنيه.. «حياة كريمة» تواصل أعمالها تطوير البنية التحتية بقرى أبوتشت

إنجازات كبيرة حققتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في عدد كبير من المحافظات لتغيير حياة سكان القري النائية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة أمنة لهم.

محافظة قنا كان لها نصيب كبير من أعمال التطوير التي شملت مركز أبو تشت والقري التابعة لها، حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وفي هذا الإطار، قال معوض السيد، أحد أهالي مركز أبو تشت: دخول قرى الماحفظة ضمن مراحل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ساهم في تجديد وإحلال البنية التحتية بقرى أبو تشت، خاصة مياه الصرف الصحي وإحلال وتجديد شبكات المياه لتصبح آمنة لاستخدام المواطنين.

وأضاف عزت محمود، أحد أهالي المدينة:" المبادرة الرئاسية حرصت علي استكمال إحلال وتجديد مستشفى أبو تشت ، استكمال إحلال وتجديد وحدة قصير بخانس، تجهيزات طبية لوحدتى قبلى سمهود وكوم جابر،. وتم دعم شبكات مياة الشرب بمواسير جديدة لحل مشاكل المياة وعمل وحدات صحية لخدمة المواطنين وخدمات مجمعة في القري التابعة لمركز أبو تشت".

وتابع أن المبادرة حرصت علي تواجد ورش حرفية تساعد أهالي القري في مركز أبو تشت، ودعم الحرف اليدوية لمساعدة المرأة الريفية في محافظة قنا وعمل مكان مخصص لهم لتعليم أساسيات المهن التي تساعدهم في ظروف حياتهم، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع القائمين علي المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي انتقذ حياة أهالي جميع القري التي أنضمت إلي مبادرة حياة كريمة لتخليصهم من الفقر وقلة الخدمات".