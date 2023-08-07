الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الحياة" تحدد موعد عرض الحفلات الفنية لمهرجان العلمين

قناة الحياة
قناة الحياة

تُّذيع شبكة تليفزيون الحياة اعتبارًا من اليوم ولعدة أيام نخبة من الحفلات والعروض الفنية المُقدمة في مهرجان العلمين الدولي، المنعقد حاليًا في مدينة العلمين الجديدة تحت شعار «العالم.. علمين»، وذلك في العاشرة مساءً يوميًا.

وشهدت مدينة العلمين الجديدة على مدار الأيام القليلة الماضية عدة حفلات فنية وسط مشاركة فنية واسعة، بداية من حفلات النجوم محمد منير، وتامر حسني، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وصولاً لحفلات النجوم تامر عاشور وأليسا، أمس.

ومن المقرر أن تشهد مدينة العلمين خلال الأيام المقبلة حفلات غنائية للمطرب الشعبي حكيم، والفنان بهاء سلطان، والفنانة كارول سماحة وعروض أزياء عالمية على الشاطئ، إضافة إلى عروض الفلكلور الشعبي.

العلمين مهرجان العلمين 9 قواعد في الحياة للنجاح قناة الحياة حفلات العلمين محمد منير مدحت صالح أحمد سعد ريهام عبدالحكيم
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