"دائمًا معاك" مبادرة للطلاب ذوي القدرات الخاصة لدعم التطوع والدمج بجامعة المنصورة

نظم مركز خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة بجامعة المنصورة، اليوم، احتفالية بالطلاب في مبادرة "دائما معاك" لدعم التطوع والدمج المجتمعي لطلاب جامعة المنصورة.



تحت رعاية دكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة دكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وإشراف دكتور نيفين عبد الخالق مدير مركز مركز خدمات الاشخاص ذوي الإعاقة ودكتور سارة زيدان نائب مدير المركز.



حيث تم تكريم الثلاثة مراكز الأولي من الطلاب المتطوعين وتكريم ذوي الهمم المتميزين بالإضافة إلي افتتاح معرض المشغولات اليدوية ومعرض اللوحات الفنية للطلاب المبدعين من ذوي البصيرة بالاضافة إلي فقرات الشعر والغناء وفقرات فنية بلغة الإشارة من طلاب فريق الإشارة بالمركز والعديد من المسابقات الترفيهية لتحفيز المهارات الذهنية والمسابقات الرياضية لتحفيز المهارات الحركية والأنشطة الفنية بالدمج بين الطلاب المتطوعين وطلاب المركز من ذوي الهمم في جو من الفرح والبهجة لتظل جامعة المنصورة رائدة ومتميزة وداعمة لجميع طلابها.

كما شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، حفل تكريم وتوزيع شهادات اجتياز البرامج التدريبية علي المتدربين في دورات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدول النامية ونظم المعلومات الجغرافية GIS ودورة تدريب المدربين TOT ضمن أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر الممول من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار مكون المخلفات الصلبة.



جاء ذلك بحضور مصطفى أسعد ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة ناهد إسكندر مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية، وهناء صالح إدارة المشروع بوزارة التنمية المحلية، والدكتور أحمد خليل استشاري التنفيذ ، والدكتور توفيق الخشن قائد الفريق الاستشاري لبناء القدرات، وشكري حسين استشاري بناء القدرات، والدكتور عبده محمدين مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.



وأكد المحافظ ، علي ان القيادة السياسية تولي ملف المخلفات الصلبه أهمية كبيرة لما له من تأثير واضح ومباشر علي البيئة وعلي صحة المواطنين وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وللحد من الملوثات البيئية التي تؤدي إلى تغير المناخ .

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