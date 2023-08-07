وفد «الأعلى للجامعات» يبحث جاهزية كلية العلوم بجامعة الأقصر لعامها الدراسي الأول

استقبلت جامعة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة الإمكانات المادية لكلية العلوم بالجامعة، والمقرر بدء الدراسة بها هذا العام.

وضمت اللجنة كل من “الدكتور محمود خضاري معله، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، ومقرر اللجنة، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور إلهامي علي عبد العزيز ترابيس، عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور، والدكتور جمال عنان، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق”.

واستهلت اللجنة عملها بلقاء رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم.

ورافق الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، لجنة قطاع العلوم الأساسية، في جولة بكلية العلوم، تفقدوا خلالها ملعب الكلية وهو متعدد الأغراض، ومعامل "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، والحيوان"، والمكاتب الإدارية وقاعات التدريس، والعيادة، والمكتبة.

وأشادت اللجنة بالإمكانات المادية بكلية العلوم، والتي تؤهلها لبدء الدراسة هذا العام؛ لتقدم خدماتها في البحث العلمي، ولأبناء محافظة الأقصر في التخصصات المختلفة.

ورحب الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بلجنة قطاع العلوم الأساسية، مؤكدًا أنه من أهم القطاعات داخل المجلس الأعلى للجامعات، والذي يضم مجموعة خبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر تولي كلية العلوم اهتمامًا كبيرًا استعدادًا للدراسة بها، فضلًا عن دعمها بكافة التجهيزات اللوجستية، آملًا أن تصبح واحدة من اهم كليات العلوم الأساسية في مصر؛ مواكبة للتطور السريع في مجال العلوم الأساسية، وتفيد المجتمع الأقصري؛ تحقيقًا لدور الجامعة ورسالتها نحو خدمة المجتمع.

ورافق اللجنة خلال الجولة، الأستاذ الدكتور بدوي اسماعيل، عميد كلية الآثار السابق، والأستاذ الدكتور محمد رمضان، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، والسيد جمال السيد، أمين الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء، كان قد وافق خلال نوفمبر من العام الماضي على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر.

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