القدر يرحم زوجين من الموت على طريق السنبلاوين

أنقذ القدر رجل وزوجته، من الموت إثر انقلاب سيارة “ملاكي” بطريق السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

وانتقلت سيارتي إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وقام رجال الأمن بإزالة أثار الحادث، وتك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بانقلاب سيارة ملاكى أمام قرية الزهايرة، وإصابة زوجين، وعلى الفور وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة.

وتبين من الفحص إصابة محمد ك.ش. 40 عاما، وزوجته فايزة ش.إ. 35 عاما، مقيمان بقرية منشأة صبرى أبو علم التابعة لمركز تمى الأمديد، إثر اختلال عجلة القيادة، ما تسبب فى انقلاب السيارة، وجرى نقل المصابين لمستشفى السنبلاوين.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.