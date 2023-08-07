الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات.. انخفاض فى أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية انخفاضًا تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال لطفي لبيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب المحلية سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:
أسعار الذهب الآن 

وسجل عيار ٢٤  نحو          ٢٤٥٧   جنيها

وسجل عيار ٢١  نحو           ٢١٥٠   جنيها

وسجل عيار ١٨    نحو         ١٨٤٣  جنيها


وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الجنيه الذهب  ١٧٢٠٠  جنيه. 
   
وأن الأسعار لا تشمل المصنعية  
 

يذكر أن وصل سعر الذهب العالمي ١٩٣٦ دولارا للأونصة.

أسعار الذهب الأسعار التحديث التعاملات المسائية الذهب العالمي الذهب المحلية الذهب اليوم
ads

الأكثر قراءة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

محامى كهربا يكشف لـ"الدستور" حقيقة مهلة سداد العقوبة

القصة الكاملة.. انفجار ميناء درينجا التركى يخلف إصابات خطرة ويثير الذعر (فيديو)

يشاهدها المصريون الليلة.. ظاهرة فلكية نراها بالعين المجردة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

أول تعليق لـ خالد بيبو عقب توليه مهمة مدير الكرة بنادى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية