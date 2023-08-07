منتصف التعاملات.. انخفاض فى أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية

شهدت أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية انخفاضًا تأثرا بالبورصات العالمية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال لطفي لبيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب المحلية سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار ٢٤ نحو ٢٤٥٧ جنيها

وسجل عيار ٢١ نحو ٢١٥٠ جنيها

وسجل عيار ١٨ نحو ١٨٤٣ جنيها



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الجنيه الذهب ١٧٢٠٠ جنيه.



وأن الأسعار لا تشمل المصنعية



يذكر أن وصل سعر الذهب العالمي ١٩٣٦ دولارا للأونصة.