الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"تجميل وشفاء".. كيف استخدم المصريون القدماء الزيوت العطرية منذ آلاف السنين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشتهر الزيوت الأساسية في الوقت الحاضر بإبعاد الروائح غير المرغوب فيها في المنزل أو لجلسات العلاج بالروائح حتى تشعر بالهدوء والاسترخاء في نهاية اليوم، ولكن إذا كنت تعتقد أن هذه الزيوت بدأت للتو مؤخرًا، فقد تتفاجأ عندما تجد أنها كانت موجودة منذ فترة طويلة، فقد تم استخدام الزيوت العطرية بالفعل في عهد كليوباترا.

تاريخ مصر القديمة يشتهر بشدة بفضل تقدمها في مجالات عديدة، بما في ذلك الطب والتجميل، كما أنها تعتبر أحد أوائل الثقافات التي استخدمت الزيوت العطرية لأغراض علاجية وتجميلية.

تثير هذه الزيوت العطرية فضولنا حول كيف كان القدماء المصريون يستخدمونها في العلاج والشفاء من الأمراض، ففي التقرير التالي سلط الخبراء بموقع "healthdigezt" الضوء على استخدام المصريين القدماء للزيوت العطرية ودورها في العلاج والتجميل.

أكد الخبراء أن الجسم البشري لديه قدرة عجيبة على استيعاب العلاجات الطبيعية، والمصريون القدماء كانوا يدركون ذلك تمامًا، حيث كانوا يعتقدون أن الزيوت العطرية تحتوي على قوى علاجية قادرة على تحفيز الجسم والعقل، وهذا ما جعلهم يستخدمونها بشكل شائع في علاج الأمراض المختلفة.

"اللافندر والنعناع".. أشهر الزيوت التي استخدمها المصريون القدماء

اكتسبت الزيوت العطرية شهرتها بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات والتي تعزز جهاز المناعة، كما أنها تساعد في تحسين المزاج والتخفيف من الضغوط النفسية والتوتر. 

استطاع المصريون القدماء باستخدام مجموعة متنوعة من الزيوت العطرية مثل اللافندر والورد والنعناع وغيرها، وثبت علميًا أن هذه الزيوت تحتوي على مركبات فعالة تعمل على تحسين الحالة النفسية والجسدية.

الجمال كان له أهمية كبيرة عند المصريين القدماء، حيث كانوا يستخدمون الزيوت العطرية كجزء من روتينهم الجمالي، سواء في تنظيف البشرة وترطيبها، أو تقوية الشعر وتحسين نموه، كما لوحظ أن الزيوت العطرية قد أثبتت فعاليتها في علاج بعض مشاكل البشرة مثل حب الشباب وآثار التجاعيد.

الزيوت العطرية الزيوت الاساسية تاريخ مصر القديمة القدماء المصريون اللافندر والنعناع أشهر الزيوت تاريخ مصر
ads

الأكثر قراءة

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة

صراع رباعى على ضم هداف الزمالك والدورى الممتاز السابق

فى ظل تراجع الأسعار.. هل يبحث المستثمرون فى الذهب عن بديل؟

تفاصيل جلسة الخطيب وسيد عبدالحفيظ.. تفسير للقرار ورفض لأى منصب

محافظ الإسماعيلية يكشف مستجدات تطوير المنظومة الطبية بالمحافظة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية