الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء الأعمال التجريبية لإحدي شركات النظافة بمرسي مطروح.. غدًا

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكدت محافظة مطروح، أن إحدى الشركة العاملة في مجال النظافة وإدارة المخلفات تبدأ أعمالها التجريبية، غدا الثلاثاء، بشارع الجلاء من أمام البنك الأهلي حتى مطار مرسي مطروح، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بأعمال التجميع المنزلى للعمارات المطلة على الشارع. 

وأوضحت المحافظة في بيانها، أن الشركة ستقوم بعد غد الأربعاء، بتجميع القمامة وأعمال النظافة  على الطريق الدولي من الكيلو ١ حتى الكيلو ٨ في إطار التخلص الأمن من القمامة والمخلفات، وفق الاشتراطات البيئية مع الالتزام بالجودة والحفاظ على الشكل الحضارى. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف جهود النظافة والحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى للمحافظة. 

الإشتراطات البيئية الحفاظ علي الشكل الحضاري محافظة مطروح مدينه مرسي مطروح محافظ مطروح
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى حادث غرق 3 سيدات شقيقات بمياه النيل بالمعادى

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

اختيار خالد لطيف قائمًا بأعمال رئيس الزمالك

السيدة نفيسة تحفة جديدة تضاف لأعمال محافظة القاهرة (صور)

إحالة 6 متهمين بخطف صاحب معرض سيارات شهير للمحاكمة

حريق شقة سكنية يصيب مسنًا فى المنيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية