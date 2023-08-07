بدء الأعمال التجريبية لإحدي شركات النظافة بمرسي مطروح.. غدًا

أكدت محافظة مطروح، أن إحدى الشركة العاملة في مجال النظافة وإدارة المخلفات تبدأ أعمالها التجريبية، غدا الثلاثاء، بشارع الجلاء من أمام البنك الأهلي حتى مطار مرسي مطروح، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بأعمال التجميع المنزلى للعمارات المطلة على الشارع.

وأوضحت المحافظة في بيانها، أن الشركة ستقوم بعد غد الأربعاء، بتجميع القمامة وأعمال النظافة على الطريق الدولي من الكيلو ١ حتى الكيلو ٨ في إطار التخلص الأمن من القمامة والمخلفات، وفق الاشتراطات البيئية مع الالتزام بالجودة والحفاظ على الشكل الحضارى.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف جهود النظافة والحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى للمحافظة.