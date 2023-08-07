مع بدايته اليوم.. 49 مناسبة تحتفل بها الكنيسة في شهر مسرى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء شهر مسري ثاني عشر شهور السنة القبطية.

وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن كلمة مسرى معناها ابن الشمس، لأنه مخصص لولادة الشمس، أو ما يسمى بالانقلاب الصيفي. أو لبرج الثور. أو للشمس في الأفقين المسماة عند القدماء "هور ما خوتى"، ومن ضمن الأمثال العامية المتعلقة بذلك الشهر "مسرى تجرى فيها كل ترعه عسره".

وتحتفل الكنيسة في ذلك الشهر بـ49 مناسبة وهي كالآتي:

1- استشهاد القديس ابالى ابن يسطس

2- نياحة البابا القديس كيرلص الخامس بابا الإسكندرية المائة الثاني عشر

3- نياحة القديس بائيسا

4- نقل جسد القديس سيمعان العمودى

5- نياحة القديس البابا ابريمس البطريرك الخامس

6- نياحة حازقيا الملك

7- تكريس كنيسة العظيم أنطوني

8- استشهاد القديس يوحنا الجندى

9- استشهاد القديسة يوليطا

10- بشارة يواكيم بميلاد مريم العذراء

11- نياحة القديس تيموثاؤس الثاني بابا الإسكندرية 26

12- استشهاد القديس ليعازر وزوجته سالومه واولادهما

13- اعتراف الرسول بطرص بأن المسيح هو ابن الله الحي

14- استشهاد أورى الشطنوفى

15- استشهاد القديس بيخيباس

16- استشهاد القديس مطره

17- نياحة القديس موسى اسقف اوسيم

18- التذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل مخائيل

19- تملك الملك البار قوسطنطين الكبير

20- عيد التجلى المجيد

21- تذكار معجزة القديس ثاوفيليس 23

22- نياحة القديسة مارينا الناسكة

23- صعود جسد القديسة ماريم العذراء

24- نياحة البابا القديس متاوس الرابع البطريرك المائة والثاني

25- استشهاد القديس يعقوب الجندى

26- نياحة البابا الكزندروس بطريرك القسطنطينية

27- استشهاد القديس وادامون الارمنتي

28- إعادة جسد الانبا ماكاريوس الى برية شيهات

29- استشهاد جنود الملك دكيوس في أفسس فى القرن الثالث الميلادى (أهل الكهف)

30- نياحة القديسة إيرين

31- التذكار الشهري لوالدة الاله القديسة مريم العذراء

32- نياحة ميخا النبى

33- نياحة القديس اغوسطينوس شفيع التائبين وابن الدموع

34- استشهاد القديس حاديد

35- استشهاد 30 ألف بالاسكندرية

36- استشهاد القديس ديميان بإنطاكية

37- نياحة القديس تكلا همانوت الحبشى

38- نياحة القديس تووما أسقف مرعش بسوريا

39- نياحة القديس بيساريون الكبير

40- نياحة القديس البابا ماقاريوس الثالث البطريرك أل 114

41- استشهاد القديس مويسيس وسارة أخته

42- استشهاد القديس أغابيوس الجندي وأخته البارة تكله

43- استشهاد القديسين بينيامين و اودكسية اخته

44- استشهاد القديسة مريم من أرمينيا

45- تذكار الاباء إبراهيم و اسحق و يعقوب

46- نقل جسد الأنبا يحنس القصير بشهيت (يوحنا، يوحنس القصير)

47- استشهاد القديس اثنسيوس الأسقف وغلاميه

48- تذكار البشارة و الميلاد و القيامة

49- نياحة ملاخى النبى آخر أنبياء العهد القديم