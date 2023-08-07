تفاصيل جديدة فى حادث غرق 3 سيدات شقيقات بمياه النيل بالمعادى

استمعت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الإثنين، لأقوال شهود العيان في واقعة غرق 3 سيدات شقيقات ونجاة الرابعة، والذين أكدوا أن الضحايا كان هدفهن إنقاذ شقيقتهن عقب تعرضها لحالة إغماء وسقوطها في المياه.

وقال شاهد من أسرة الضحية إنهن اعتدن التنزه والذهاب إلى هذه المنطقة مؤخرًا، ولكن المكان خطر وسبق أن نصحنهن بعدم الذهاب إلى هناك، وأكد أن إحداهن نزلت للمياه في السابعة صباحًا بهدف الاغتسال فحدثت لها حالة إغماء وبدأت تغرق في مياه النيل، فنزلت الشقيقات لمساعدتها لكن المياه ابتلعتهن.



مصرع 3 فتيات فى مياه النيل بالمعادى

الضحايا هم كل من: إيمان محمد، 34 سنة، ربة منزل، ياسمين محمد، 27 سنة، ربة منزل، وفاء محمد، 22 سنة، ربة منزل، ونجت شقيقتهن الرابعة ابتسام محمد، 25 سنة، ربة منزل.



تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادي بنطاق جنوب العاصمة، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية إلى مكان البلاغ.

وتم انتشال جثتين لسيدتين شقيقتين، والبحث عن جثة الثالثة، وانتشال شقيقتهن الرابعة وتبين أنها على قيد الحياة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثمانين إلى المشرحة ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.