إيهاب جلال: وافقت على تدريب الإسماعيلى رغم إيقاف قيد اللاعبين لثلاث فترات

عقد النادى الإسماعيلي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي، من أجل الإعلان عن تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم، ومعاونيه حمد إبراهيم مدربًا عامًا، وأحمد حسام مدربًا، وأحمد سامح مخططًا للأحمال، ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، فضلًا عن شرح خطة العمل قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل التي تبدأ الليلة باستاد الإسماعيلية.

من جانبه، أعرب إيهاب جلال، أثناء تقديمه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، عن سعادته لتوليه تدريب الدراويش مرة أخرى.

وقال إيهاب جلال، خلال المؤتمر الصحفى، إنه يوجه الشكر لرمز الإسماعيلي الكبير علي أبوجريشة كونه أحد أساطير النادي والذي تحمل المسئولية في ظل الظروف الصعبة الحالية، فضلًا عن القديرين عماد سليمان وصبري المنياوي.

وأضاف أن هناك رسالة مهمة هي أننا جميعًا أشقاء في مقدمتهم المدرب الكفء حمزة الجمل، وهدفنا واحد وهو عودة الدراويش مرة أخرى، لذلك مستحيل أدخل في صراع مع أي شخص من زملائي السابقين أبناء النادي المخلصين.

وأشار إيهاب جلال إلى أنه حصل اتصال هاتفي واحد فقط من علي أبوجريشة وعماد سليمان، ووافقت فورًا على تولي القيادة الفنية، علمًا أن القيد مغلق لثلاث فترات متتالية، لذلك سوف نعتمد على اللاعبين الحاليين والناشئين.

وأوضح أنه لا توجد نية بداخله سوى العمل على مصلحة الفريق، ورجوعه لسابق عهده في مقدمة المنافسين على البطولات وليس الصراع من أجل البقاء بالدوري الممتاز، ولن ألتفت لأي شيء يوقف مسيرتي مع الإسماعيلي العريق.

وحرص العديد من رموز النادى الإسماعيلى على حضور المؤتمر الصحفي، فى مقدمتهم على أبوجريشة وصبرى المنياوى وعماد سليمان، بالاضافة لأعضاء اللجنة الثلاثية التى تدير شئون الإسماعيلى.