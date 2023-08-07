اتحاد الكرة يطبق دورى المحترفين رسميًا الموسم المقبل

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري جلسة خلال الساعات الماضية للاتفاق على شكل دوري المحترفين وحسم الأمر بشكل رسمي.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين في الموسم المقبل ورفض التراجع عنه بعد الرفض من جانب الجمعية العمومية ومحاولة إلغاء دوري المحترفين، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الجبلاية.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين من 20 ناديًا يصعد منها صاحب المركز الأول والثاني إلى الدوري الممتاز مباشرة، على أن يتم تقسيم دوري القسم الثاني إلى 6 مجموعات على أن يصعد الأول من كل مجموعة والمشاركة في دورة سداسية يصعد الأول مباشرة إلى الدوري الممتاز.

وحسم اتحاد الكرة المصري بذلك بشكل رسمي مصير بطولة دوري المحترفين بعد حالة الجدل في الفترة الأخيرة، ومحاولة عدد من أعضاء الجمعية العمومية لإلغاء دوري المحترفين.