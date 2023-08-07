اختيار خالد لطيف قائمًا بأعمال رئيس الزمالك

أكد مصدر داخل الزمالك اختيار خالد لطيف قائما بأعمال رئيس النادي، لحين إجراء انتخابات على مقعد الرئيس في الجمعية العمومية المقرر لها أكتوبر 2023.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن مجلس الزمالك اختار بالإجماع خالد لطيف لتولي مهام القائم بأعمال رئيس النادي في الفترة المقبلة بعد اعتذار مرتضى منصور بشكل نهائي عن التواجد في الزمالك.

ومن المنتظر أن يخطر مجلس الزمالك الجهة الإدارية خلال الساعات المقبلة بتواجد خالد لطيف في منصب القائم بأعمال الرئيس لإعطاء مشروعية كاملة لمجلس الزمالك الحالي.