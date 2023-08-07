الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة الأزهر يوجه باستثمار منتجات كلية الزراعة لخدمة منسوبي الجامعة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

في إطار رسالة جامعة الأزهر لخدمة المجتمع، وانطلاقًا من المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة ووحداتها الإنتاجية؛ للوقوف على الخدمات المجتمعية التي تقدمها للمواطنين؛ للتخفيف عنهم؛ قام فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجولة تفقدية لكلية الزراعة بالقاهرة.

تضمنت الجولة المرور على مخبز الكلية، إضافة إلى موقع بيع المنتجات الغذائية، بجانب تفقد مواقع الإنتاج المختلفة في الكلية.

ووجه رئيس الجامعة إدارة الكلية باستثمار منتجات الكلية من اللحوم الطازجة، والطيور، والبيض، والأسماك، إضافة إلى منتجات الألبان؛ لخدمة منسوبي الجامعة وبيعها بأسعار مناسبة؛ طبقا لتوجه الدولة المصرية نحو التخفيف على المواطنين.

ورافق رئيس الجامعة في الجولة الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، إضافة إلى رؤساء الأقسام بالكلية.

الأزهر الشريف جامعة الأزهر كلية الزراعة
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