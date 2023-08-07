الليلة.. ماهر فرغلى ضيف الإعلامى محمد الباز فى "الشاهد" (فيديو)

يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز، في حلقة اليوم من برنامج "الشاهد" في موسمه الثاني، على شاشة "إكسترا نيوز"، الساعة الحادية عشرة مساء، ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية.

ويوثّق ماهر فرغلي شهادته على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية والجماعات والتنظيمات التكفيرية، حيث يكشف الكثير من تاريخ جماعة الإخوان مع العنف خلال الحلقة.

- جماعة الإخوان الإرهابية ودورها فى اعتصام رابعة

ويتحدث "فرغلي" عن جماعة الإخوان الإرهابية ودورها في اعتصام رابعة، والهدف من هذا الاعتصام، كما يتحدث عن استخدام عناصر الجماعة الشعارات البراقة والزائفة لمغازلة المجتمع الدولي من أجل خدمة أهداف التنظيم.

برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد البرنامج أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور .