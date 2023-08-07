خوفًا من تكرار سيناريو الصيف الماضى.. ريال مدريد يضع شرطًا لضم "مبابى"

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، على رأسها نادي ريال مدريد الإسباني.

ورفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان؛ نظرًا لرغبته في الرحيل هذا الصيف أو الانتظار حتى نهاية عقده في يونيو 2024، وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر.

ريال مدريد يطلب من مبابي حسم قراره علنًا قبل التحرك الرسمي لضمه

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، لا يزال يصر على ضم كيليان مبابي، ولكنه لا يُريد الدخول في خلافات مع الأندية في الوقت ذاته.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، بأن بيريز توجه بأول طلب لمبابي قبل أي تحرك رسمي، مفاده أنه يريد من اللاعب الخروج والإعلان عبر الصحافة برغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وارتداء قميص ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن تلك هي سياسة ريال مدريد من أجل التحرك بشكل رسمي وحسم الصفقات الصعبة والمُثيرة للجدل، من خلال إعلان اللاعب نفسه الرحيل عن ناديه، خاصة إذا كان يرتبط بعقد سار.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى مخاوف ريال مدريد من تكرار سيناريو الصيف الماضي، عندما توصل لاتفاق مع مبابي، وفي النهاية قرر اللاعب تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

يذكر أنه بعد رفض مبابي تجديد عقده مع ناديه، بدأت الحرب بين الطرفين، ليُقرر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، من قائمة الفريق التي ستسافر إلى اليابان، لخوض بعض المباريات الودية استعدادًا للموسم المقبل 2023/ 2024.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو، في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في صيف 2018.

موعد مباراة باريس سان جيرمان في افتتاحية الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لوريان، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الفرنسي "الليج 1" للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان في الدوري الفرنسي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "حديقة الأمراء".