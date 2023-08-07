الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كليات المرحلة الأولى أدبي 2023 ومؤشرات التنسيق بالدرجات

التنسيق
التنسيق

يسجل طلاب المرحلة الاولى ادبى 2023 رغباتهم خلال هذه الأيام بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي باب كتابة رغبات ثانوية عامة للشعب الثلاث مع بداية الأسبوع الجاري، بعد تحديد الحد الادنى للمرحلة الأولى ، وتعرض الدستور للطلاب كليات المرحلة الأولى أدبى 2023 . 

كليات المرحله الأولى أدبي 2023

بدأ 74923 طالبا وطالبة تسجيل رغبات كليات المرحلة الأولى أدبى 2023 ، بعد أن حددت وزارة التعليك العالي نسبة الحد الأدنى لتنسيق الكليات  للمرحلة الأولى أدبي، بنحو 70.61%، بواقع 289.5 درجة.

رابط تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى وكيفية كتابة الرغبات

تنسيق كلية ألسن من أدبي 2023.. تفاصيل

وللشعبة الأدبية عدد من الكليات في المرحلة الاولى ادبى 2023 وهي كليات السياسة والاقتصاد وكليات الألسن والإعلام وكليات التربية ، وغيرها من الكليات غير العلمية . 

مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الأولى أدبي 2023

من المتوقع أن يكون تنسيق كليات المرحلة الاولى ادبي  أقل من العام الماضي مع تراجع متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة ، وسيتم إعلان تنسيق كليات المرحلة الاولى ادبي بعد انتهاء كتابة رغبات ثانوية عامة  مساء يوم الاربعاء المقبل .

وجاء تنسيق كليات المرحلة الاولى ادبي 2022 كالتالي: 

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348

  • ألسن كفر الشيخ 351
  • ألسن عين شمس 338
  • ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338
  • إعلام القاهرة 330
  • إعلام المنوفية 327
  • إعلام بني سويف 321
  • الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328
  • آثار دمياط 326
  • آثار عين شمس 324
  • آثار القاهرة 323
  • آثار و لغات مطروح 320
  • آثار الفيوم 319
  • آثار أسوان 318
  • آثار الأقصر 317
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مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالدرجات لكليات القمة

المرحله الاولي ادبي كتابة رغبات ثانوية عامة تنسيق كليات المرحلة الاولى ادبي كليات المرحلة الاولى ادبي وزارة التعليم العالي
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