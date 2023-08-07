كليات المرحلة الأولى أدبي 2023 ومؤشرات التنسيق بالدرجات

يسجل طلاب المرحلة الاولى ادبى 2023 رغباتهم خلال هذه الأيام بعد أن فتحت وزارة التعليم العالي باب كتابة رغبات ثانوية عامة للشعب الثلاث مع بداية الأسبوع الجاري، بعد تحديد الحد الادنى للمرحلة الأولى ، وتعرض الدستور للطلاب كليات المرحلة الأولى أدبى 2023 .

كليات المرحله الأولى أدبي 2023

بدأ 74923 طالبا وطالبة تسجيل رغبات كليات المرحلة الأولى أدبى 2023 ، بعد أن حددت وزارة التعليك العالي نسبة الحد الأدنى لتنسيق الكليات للمرحلة الأولى أدبي، بنحو 70.61%، بواقع 289.5 درجة.

وللشعبة الأدبية عدد من الكليات في المرحلة الاولى ادبى 2023 وهي كليات السياسة والاقتصاد وكليات الألسن والإعلام وكليات التربية ، وغيرها من الكليات غير العلمية .

مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الأولى أدبي 2023

من المتوقع أن يكون تنسيق كليات المرحلة الاولى ادبي أقل من العام الماضي مع تراجع متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة ، وسيتم إعلان تنسيق كليات المرحلة الاولى ادبي بعد انتهاء كتابة رغبات ثانوية عامة مساء يوم الاربعاء المقبل .

وجاء تنسيق كليات المرحلة الاولى ادبي 2022 كالتالي:

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