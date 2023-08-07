الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية 2023 ومصروفات الكليات

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية الأهلية

تنسيق جامعة الإسكندرية الأهلية 2023، أصبح محل بحث طلبة وطالبات الثانوية العامة، عقب إعلان النتيجة، وبدء مرحلة التنسيق الجامعي للإلتحاق بالكليات المخالفة، حيث أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية، عن فتح باب التقديم إلكترونيا، للقبول بالجامعة لطلاب الثانوية العامة حاملي شهادات عام 2023 وعام 2022.

رابط التقديم بالجامعة جامعة الإسكندرية الأهلية 2023

فتح باب التقدم إلكترونيا للقبول بجامعة الإسكندرية الأهلية لطلاب الثانوية العامة حاملي شهادات عام 2023 وعام 2022، حيث بدأ التقديم من الآن وحتى أسبوع بعد إعلان نتيجة التنسيق الحكومي المرحلة الأولى يتم التقديم عن طريق قيام الطالب باستخدام الكود الذي تم توضيحه خلال إعلان جامعة الإسكندرية الأهلية أو من خلال الرابط التالي: من هنا.

طريقة التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

-التقديم إلكترونيا فقط عن طريق الرابط ولن يتم التعامل مع أي متقدم بمقر الجامعة خلال مرحلة التقديم.

-صحة ودقة البيانات التي سيتم رفعها هي مسؤولية الطالب وفي حالة وجود بيانات خاطئة أثناء المراجعة عن طريق الجامعة و مكتب التنسيق سيتم إلغاء الطلب ولن يسمح بإجراء أي تعديلات بعد انتهاء فترة التقديم .

-البرامج المتاحة والمصروفات السنوية بالجنيه يتم توضيحها تفصيليًا ويمكن للطالب تحديد 5 رغبات كحد أقصى ورغبة واحدة كحد أدنى.

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البرامج الدراسية و مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية 2023

-برنامج الطب والجراحة.. 145 ألف جنيه.
- برنامج جراحة الفم والأسنان.. 130 ألف جنيه.
- برنامج الصيدلة- فارم دي كلينيكال.. 115 ألف جنيه.
-برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات.. 85 ألف جنيه

-برنامج الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات.. 85 ألف جنيه.

- برنامج هندسة الكهروميكانيكية.. 85 ألف جنيه.
- برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري..85 ألف جنيه 
- برنامج هندسة البترول والغاز الطبيعي.. 85 ألف جنيه.
-برنامج الأمن السيبراني..60 ألف جنيه.

- برنامج الأنظمة الذكية.. 60 ألف جنيه.

- برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.. 60 ألف جنيه.
- برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة.. 55 ألف جنيه.

- برنامج البنوك والتمويل.. 50 ألف جنيه.

- برنامج الإدارة.. 50 ألف جنيه.
- برنامج التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.. 50 ألف جنيه

-برنامج المحاسبة ونظم المعلومات.. 50 ألف جنيه.

- برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية.. 50 ألف جنيه.

- برنامج الإعلام الرقمي.. 50 ألف جنيه.

- برنامج الصوتيات واللسانيات..50 ألف جنيه.


الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

في حالة ترشيح الطالب للقبول بالجامعة سيتم تحديد موعد لتقديم حافظة مستندات بلاستيكية بيضاء تحتوى على التالي:

-شهادة إتمام الدراسة الثانوية.
-شهادة الميلاد ، صورة الرقم القومي للطالب، 4 صور شخصية للطالب .
-صورة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

-التوقع على إقرار الالتزام باستكمال ملف القبول ودفع المصروفات الدراسية والمصروفات الإدارة 2500جنيه، وتكلفة التأمين الصحي الشامل سيتم تحديدها لاحقًا في المواعيد التي ستحددها الجامعة.

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