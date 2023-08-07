الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودي يقترب من ضم البرتغالي جواو فيليكس

جواو فيليكس
جواو فيليكس

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الهلال السعودي، اقتربت من التعاقد مع البرتغالي جواو فيلكس، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الهلال مسافةً كبيرةً نحو الاتفاق مع النجم الدولي البرتغالي، مشيرة إلى أن النادي الأزرق، تلقى موافقة اللاعب عبر وكيل أعماله الشهير خورخي مينديز.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي السعودي يسعى إلى ضم الموهوب البرتغالي للاستفادة من خدماته في مركز (المهاجم المتأخر 9.5)، خاصة وأن الهلال سيتعاقد مع مهاجم صريح في الأيام المقبلة، حيث ينتظر موافقة نابولي على بيع عقد النيجيري فيكتور أوسيمين، أو سيعود لإنهاء التعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب فولهام الإنجليزي. 

وأضافت الصحيفة، أن الهلال سيتعاقد مع ظهير أيسر، إضافة إلى اللاعبَين السابقَين، مختتمًا بذلك صفقاته في “الميركاتو” الصيفي.

يذكر أن الهلال السعودي، قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية مع كل من البرتغالي روبين نيفيز، والصربي سيرج سافيتش، والسنغال خاليدو كوليبالي، والبرازيلي مالكوم.

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