الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد ضم هويلوند.. ماذا قدم الدنماركيون مع مانشستر يونايتد؟

راسموس هويلوند
راسموس هويلوند

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع الدنماركي راسموس هويلوند، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، قادمًا من أتالانتا الإيطالي، مقابل 85 مليون يورو.

ووقع راسموس هويلوند على عقد مع مانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات حتى عام 2028، مع إمكانية تمديد التعاقد لعام آخر.

ماذا قدم اللاعبون الدنماركيون مع مانشستر يونايتد؟

بهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه اللاعبون الدنماركيون مع مانشستر يونايتد، وذلك على النحو التالي:

1- جاسبر أولسن

انضم لاعب الوسط الدنماركي جاسبر أولسن إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 1984، قادمًا من أياكس، مقابل 430 ألف يورو.

قضى جاسبر أولسن 5 مواسم مع مانشستر يونايتد، حيث شارك في 176 مباراة، سجل خلالهم 24 هدفًا، وتوّج معهم بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

2- جون سيفيبايك

انضم المدافع الدنماركي جون سيفيبايك إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 1986 لمدة موسم واحد، قادمًا من فيجلي.

شارك جون سيفيبايك في 34 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

3- بيتر شمايكل

انضم الحارس الدنماركي بيتر شمايكل إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 1991، قادمًا من بروندبي، مقابل 750 ألف يورو.

وقضى بيتر شمايكل 8 مواسم مع مانشستر يونايتد، حيث شارك في 398 مباراة، خرج خلالهم بشباك نظيفة في 180 مباراة، كما تمكن من تسجيل هدف.

وتوّج بيتر شمايكل مع مانشستر يونايتد بألقاب الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، الدرع الخيرية، دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

4- مادس تيم

انضم المهاجم الدنماركي مادس تيم إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2000، قادمًا من أودنسي.

قضى مادس تيم 6 مواسم مع مانشستر يونايتد، حيث شارك في مباراة واحدة فقط؛ نظرًا لأنه تمت إعارته خلال هذه الفترة.

5- أندرياس لينديجارد

انضم الحارس الدنماركي أندرياس لينديجارد إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2011، قادمًا من أوليساند، مقابل 5 ملايين يورو.

قضى أندرياس لينديجارد 4 مواسم مع مانشستر يونايتد، حيث شارك في 29 مباراة، وخرج خلالهم بشباك نظيفة في 13 مباراة، وتوّج معهم بلقب الدوري الإنجليزي والدرع الخيرية.

6- كريستيان إريكسن

انضم لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2022، قادمًا من برينتفورد، في صفقة انتقال حر بالمجان.

وشارك كريستيان إريكسن في 44 مباراة حتى الآن، سجل خلالها هدفين وقدم 10 تمريرات حاسمة، وتوّج معهم بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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