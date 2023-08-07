أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج وممثلي الجاليات في زيارة للعاصمة الإدارية

في اطار حرص الاتحاد العام للمصريين في الخارج على الاطلاع على المشروعات القومية الكبرى في العاصمة الإدارية، نظم وفد كبير من أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج زيارة إلى العاصمة حيث تفقد أعضاء الاتحاد العام للمصريين بالخارج المركز الثقافي الإسلامي ومسجد مصر الكبير وكاتدرائية ميلاد المسيح، وحي المال والأعمال وحديقة الشعب ومقر الوزارات وعدد من الإحياء السكنية بالعاصمة الإدارية .



واستقبل الوفد مجموعة من السادة المسئولين في العاصمة يتقدمهم العقيد هيثم عنان حيث تولى سيادته شرح كافة ما تم إنجازه في العاصمة خلال الفترة السابقة ، والتعرف ايضاً على الفرص الاستثمارية المطروحة أمام القطاع الخاص.

وشارك في الزيارة رؤساء الجاليات وأعضاء الاتحاد من جميع أنحاء العالم تقريبا من انجلترا وايطاليا واسبانيا واوزباكستان وامريكا وسويسرا وموزمبيق والمانيا والكويت والسعودية والامارات وأوكرانيا.

كما شارك في الزيارة رئيس الاتحاد م. اسماعيل احمد علي والأمين العام علاء سليم وأعضاء مجلس الإدارة والفروع يتقدمهم م. ميرفت خليل بريطانيا د. احمد ياقوت لبنان محمد ابو العيش السعودية محمد فريد عضو المجلس د.احمد شاكر نيجيريا .