الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج وممثلي الجاليات في زيارة للعاصمة الإدارية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

في اطار حرص الاتحاد العام للمصريين في الخارج على الاطلاع على المشروعات القومية الكبرى في العاصمة الإدارية، نظم وفد كبير من أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج زيارة إلى العاصمة حيث تفقد أعضاء الاتحاد العام للمصريين بالخارج المركز الثقافي الإسلامي ومسجد مصر الكبير وكاتدرائية ميلاد المسيح، وحي المال والأعمال وحديقة الشعب ومقر الوزارات وعدد من الإحياء السكنية بالعاصمة الإدارية .

واستقبل الوفد مجموعة من السادة المسئولين في العاصمة يتقدمهم العقيد هيثم عنان حيث تولى سيادته شرح كافة ما تم إنجازه في العاصمة خلال الفترة السابقة ، والتعرف ايضاً على الفرص  الاستثمارية المطروحة أمام القطاع الخاص.

وشارك في الزيارة رؤساء الجاليات وأعضاء الاتحاد من جميع أنحاء العالم تقريبا من انجلترا وايطاليا واسبانيا واوزباكستان وامريكا وسويسرا وموزمبيق والمانيا والكويت والسعودية والامارات وأوكرانيا.

كما شارك في الزيارة رئيس الاتحاد م. اسماعيل احمد علي والأمين العام علاء سليم وأعضاء مجلس الإدارة والفروع يتقدمهم م. ميرفت خليل بريطانيا د. احمد ياقوت لبنان محمد ابو العيش السعودية محمد فريد عضو المجلس د.احمد شاكر نيجيريا .

الإتحاد العام للمصريين في الخارج الإتحاد العام للمصريين الاتحاد العام للمصريين بالخارج العاصمة الإدارية حي المال والاعمال
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

بـ 150 ألفًا.. مقتنيات وتفاصيل مكتبة نوال السعداوى المعروضة للبيع

استئناف القاهرة تتسلم ملف قتلة "طبيب الساحل" لتحديد جلسة لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية