الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منسق السفارة الهندية: ننظم الأنشطة الثقافية غير هادفة للربح (فيديو)

اليوم الثقافي الهندي
اليوم الثقافي الهندي

قال محمد سعيد، منسق البرامج الثقافية بالسفارة الهندية في القاهرة، إن القسم الثقافى لسفارة الهند متواجد بالقاهرة، وأنه عن طريق التبادل الثقافى بين جمهورية مصر العربية والهند يتم تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية غير هادفة للربح لتساهم في تجمع أكبر بين الشعب المصري والهندى، موضحًا أن المركز الثقافى مركز خدمي يقدم خدمات ثقافية تعليمية مجانية لأبناء الشعب المصرى عن طريق التبادل الثقافى بين حكومة الهند ومصر.

وأضاف لـ"الدستور" أن اليوم الثقافي الهندى فى أسوان تضمنت فعالياته العديد من الأنشطة والتى من أبرزها تعليم الرقص الكلاسيكي الهندي ( الڪاتك)، ورياضة اليوجا، والتحدث عن الهند والشعب الهندى أو جمهورية الهند بصفة عامة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه فى كافة المناطق الثقافية بكافة محافظات مصر، وأنه خلال الأيام الماضية وقبل توافدهم أسوان تم تنظيمه فى الأقصر.

وأوضح أن اليوم الثقافي الهندى تضمن معرض للمعروضات الفنية عن بعض الملامح الهندية التي تبرز أبرز المعالم في الهند، والحرف اليدوية والآلات الموسيقية، وجرى الإجابة عن التساؤلات التي عرضها الأهالي، لافتًا إلى أن ذلك بهدف وقوع دمج بشكل أكبر بين الشعبين المصرى والهندى.

وتابع لـ"الدستور"، أنه يتم مشاركة الفرق الهندية فى كل الأنشطة التابعة لوزارة الثقافة، وأنهم سبق لهم المشاركة أيضًا فى مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، إلا أن تنظيم اليوم الثقافى الهندى يتم بشكل منفرد جاء بعد ٩ سنوات من انقطاع تنظيمه.

 

وأشار إلى أن اليوم الثقافي الهندى الذى تم تنظيمه فى أسوان بمناسبة حدث هام جدًا وهو مرور ٧٥ سنة على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، واحتفال الهند أيضًا بعيد استقلالها.

 

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات اليوم الثقافى الهندى الذى ينظمه قصر ثقافة أسوان بالتعاون مع السفارة الهندية والمركز الثقافى الهندى بالقاهرة، مساء الأحد، وتضمن العديد من الفعاليات المختلفة، حيث أنه يستأنف تنظيمه بشكل منفرد بعد مدة انقطاع دامت لمدة 9 سنوات متواصلة.

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