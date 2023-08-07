مالك عقار: يطلع قيادات الكنائس على خطة الحكومة لإنهاء الحرب

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار اير، مساء الأمس، عدد من قيادات الكنائس السودانية لاطلاعهم على خطة الحكومة لانهاء الحرب و الدور الذي يمكن ان تلعبه الكنيسة لتخفيف وطأة الحرب علي النازحين و اللاجئين.

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الاجتماع بحث دور المجتمع الكنسي في إنهاء الحرب عبر الاستفادة من علاقات الكنائس السودانية في استقطاب الدعم الإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية ومناقشة آليات توزيعها علي السودانيين جميعاً دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو غيرهما من أشكال التمييز، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف "عقار"، أن اللقاء تناول الانتهاكات التي تعرضت لها الكنائس والدمار الذي طالها و التخريب المتعمد لها وقتل القساوسة و تعذيبهم، مشيرا إلي أن القيادات الكنسية طالبت الحكومة برصد هذه الانتهاكات وتوثيقها.

وتابع أن تعدد المبادرات، لم تأخذ السودان إلى مربع إنهاء الحرب، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على السعي لتحويل الحرب إلى أن تكون سببا في توحيد الوجدان السوداني ووقف صوت البندقية الى الابد، وتأسيس دولة جديدة يمكنها التقدم إلى الأمام و يفخر بها السودانيين.

يُذكر أنه في يوم الجمعة الماضية أُقيمت صلوات ضمت مجلس الكنائس العالمي، ومجلس الكنائس الإفريقي، ومجلس الكنائس السوداني للصلاة من أجل إنهاء الحرب في السودان.