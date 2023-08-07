فضل شاكر يطرح «قال حب قال» ثاني أغنيات ألبوم «بغيب بمزاجي»

يستعد الفنان فضل شاكر لطرح ثانى أغنيات ألبومه الجديد «بغيب بمزاجى»، والتي تحمل اسم «قال حب قال»، اليوم، عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب».

وطرح فضل شاكر، الأسبوع الماضي، أولى أغنيات ألبومه الجديد «بغيب بمزاجي»، وهي من كلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

ومن المقرر أن يتم إطلاق أغنيات الألبوم منفردة خلال موسم صيف 2023 بواقع أغنية يعلن عنها من كل أسبوع.

ويتعاون الفنان فضل شاكر بهذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وأغنية «بغيب بمزاجي» حملت اسم الألبوم، تعاون فيها مع الشاعر إيهاب عبدالعظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، وإشراف عام إياد النقيب.