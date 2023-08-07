علي عيسى: انعقاد اللجنة المصرية الأردنية تحمل الفرص لتحقيق التكامل الاقتصادي

أكد المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصري الأردني، أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية الأردنية يهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة.

أفاد "عيسى"، في تصريح لـ"الدستور"، بأن اللجنة الاقتصادية المصرية الأردنية تجتمع بانتظام، ويشارك فيها ممثلو الحكومتين والقطاع الخاص من كلا البلدين. وتركز أعمال اللجنة على مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية المشتركة، والتحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبحث عن سبل تعزيز التعاون في مجالات مختلفة مثل التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والصناعة والسياحة والزراعة والتعليم والبحث العلمي.

يتطلع رئيس مجلس الأعمال المصري الأردني إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر والأردن، وزيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه من خلال اللجنة المصرية الأردنية. كما تعمل اللجنة على تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة.

وأكد رئيس المجلس أن اللجنة الاقتصادية المصرية الأردنية تعمل على تحقيق التنمية المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الخبرات والمعرفة لصالح البلدين والشعبين.

أعلن المهندس علي عيسى أن الاستثمارات المصرية في الأردن تبلغ حوالي مليار دولار، وتشمل 499 شركة مصرية تعمل في المملكة، بما في ذلك قطاعات الطاقة والتطوير العقاري. وتحتل الاستثمارات المصرية المرتبة 21 بين الدول المستثمرة في بورصة عمان منذ بداية عام 2021، حيث بلغ عدد الأوراق المالية 27 مليون ورقة بقيمة استثمارات تصل إلى 50 مليون دينار.

تم التركيز في السنوات الأخيرة على تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال الصناعات البتروكيماوية. ومن المقرر مناقشة وتوقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات التفاهم بين البلدين لتطوير المشاريع البتروكيماوية المشتركة، بما في ذلك مشروع "مصفاة البترول الأردنية" في الزرقاء، بالأردن، الذي يهدف إلى إنشاء مصفاة لتكرير البترول بقدرة تصل إلى 120 ألف برميل يوميًا، بمشاركة شركات من الأردن ومصر والصين والعراق.

وأضاف: يتم التركيز على تطوير مشاريع بتروكيماوية أخرى، مثل مشروعات إنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والأسمدة الكيماوية، حيث يهدف ذلك إلى تعزيز الصناعات التحويلية والتصنيع الكيماوي في المنطقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الصناعات.

ومن الأهمية بمكان القيام بتنفيذ هذه المشاريع، إلا أنه يحتاج إلى استثمارات كبيرة وموارد تقنية واستراتيجية طويلة الأمد. وتتوقف نجاح تنفيذ هذه المشاريع على العديد من العوامل، بما في ذلك الاستقرار السياسي والتشريعات الاقتصادية وتوافر الموارد الطبيعية والقدرة التنافسية للبلدين في السوق العالمية.

رئيس مجلس الأعمال المصري الأردني كشف عن فرص التعاون السياحي بين جنوب سيناء والعقبة، نظرًا لتوافر مقومات سياحية متعددة، مثل السياحة الدينية والثقافية والشاطئية، مما يجعلهما مواقع سياحية هامة وجاذبة للسائح الدولي.

وطالب بتفعيل لجنة الاستثمار المشترك بين البلدين، خاصة في ظل الأوضاع الحالية وتوافر الفرص التنافسية وذات الميزة النسبية لكل دولة، وبهدف الاستثمار في دول ثالثة، خصوصًا في القارة الأفريقية والعراق وسوريا، وأشار إلى أهمية هذه اللجنة في تفعيل واستفادة كل من الأردن ومصر من اتفاقية أغادير.