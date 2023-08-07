رئيس الوزراء الأردنى فى مؤتمره الصحفى مع "مدبولى": نؤكد دعمنا الكامل للقضية الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنه "تم استعراض مجالات التعاون بين مصر والأردن، وتحدثنا عن الآلية الثلاثية بين مصر والأردن والعراق".

وأضاف الخصاونة، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماعات الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم الإثنين: "إننا ناقشنا ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين مصر والأردن".

الدعم الكامل للقضية الفلسطينية

وأكد رئيس الوزراء الأردني على الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أننا تحدثنا عن خط النقل العربي الذي يربط إفريقيا بآسيا.

وتابع: "تناولنا جهود التكامل في مجالات البنية التحتية والربط الكهربائي".