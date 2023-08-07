الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسلة dmc ترصد أبرز فعاليات وأنشطة اليوم بمهرجان العلمين (فيديو)

جريدة الدستور

رصدت سالي طراد مراسلة dmc، أبرز فعاليات وأنشطة اليوم بمهرجان العلمين، قائلة: إن منطقة العلمين الجديدة ليست سياحية وترفيهية فقط، وإنما سكنية أيضًا. 

وأضافت خلال لقائها عبر برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن المدينة التراثية غاية في الجمال، وتضم مسجد ملك الملك، وكنيسة أيضًا، وتضم مسرحا رومانيا تم تصميمه بطريقة تراثية حديثة، بالإضافة لمبان سكنية ومولات ترفيهية ومحلات تجارية.

ولفتت مراسلة dmc، إلى أن المدينة التراثية ستكون نبض مدينة العلمين الجديدة، وسيكون بها جميع الاحتياجات الترفيهية للأطفال، وبها أيضًا مزارات وسينمات.

فعاليات مهرجان العلمين ما زالت مستمرة حتى 26 أغسطس

وأوضحت مراسلة dmc، أن فعاليات مهرجان العلمين ما زالت مستمرة حتى يوم 26 أغسطس الجاري، حيث إننا سوف نشهد على مدار الأيام المقبلة حفلا للفنان حكيم، والفنانة كارول سماحة، والفنان بهاء سلطان، وأيضًا عروض أزياء عالمية.

العلمين مهرجان العلمين مراسلة dmc DMC أبرز فعاليات أنشطة اليوم
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