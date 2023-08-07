الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على طني أرز مجهول المصدر وبدون مستندات بسيارة غرب الإسكندرية

أرز
أرز

قررت النيابة العامة بالاسكندرية، التحفظ على 80 شيكارة أرز حر زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالى 2 طن، بدون مستندات ومجهول المصدر محملة على سيارة بطريق اسكندرية الصحراوي قبل ترويجه بالأسواق مما يشكل ضررا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز السائق على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلعة غذائية بدون مستندات وأوراق.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات بضبط سيارة محملة بكميات من الأرز الحر مجهول بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة العامرية حيث تبين عدم وجود الفواتير الدالة على الحيازة لدى السائق.

تم إلقاء القبض على السائق وضبط السيارة والحمولة وبتفتيشها عثر على كمية وقدرها 80 شيكارة أرز حر زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالى 2 طن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

2 طن أرز مجهول المصدر التموين والتجارة الداخلية الطريق الصحراوي النيابة العامة بالإسكندرية بالاسكندرية دون مستندات
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