قومى المرأة بالشرقية يستأنف فعاليات حملة "طرق الأبواب" بعنوان بلدى أمانة

يستأنف المجلس القومى للمرأة بالشرقية، فعاليات المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وذلك بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة، وتمتد الحملة على مدار 3 أيام متتالية.

واستهدفت حملة طرق الأبواب أمس قرية الجوسق مركز بلبيس، وتم شرح رسائل الحملة وضرورة التصدي للشائعات ودور المشروعات القومية في رفع جودة الحياة للمواطنين وأهمية المبادرات المقدمة فى جميع المجالات.

واستأنفت الحملة فعالياتها اليوم بقرية الزنكلون دائرة مركز الزقازيق.

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، ووقفه ضد الحرب الدائرة علينا من كل فرد ومجموعة يحاولون خلق أزمات ونشر الشائعات ووقفة مع توجيه الميزانيات لتطوير التعليم والصحة وبناء المدن الجديدة وتوفير سكن للشباب وفتح المصانع، وأيضا وقفة ضد الأفكار الغلط التى تسمم عقولنا وعقول ولادنا، فضلا عن توجيه الشكر للمرأة المصرية، اللى عارفة قيمة الأمن والأمان والحفاظ عليه.

وتابعت أن الحملة تتضمن طرق أبواب وتنظيم فعاليات أمسيات الأسرة المصرية، وستستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس، ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات.

حملة طرق الأبواب

حملة طرق الأبواب

حملة طرق الأبواب

حملة طرق الأبواب