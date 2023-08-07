الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قومى المرأة بالشرقية يستأنف فعاليات حملة "طرق الأبواب" بعنوان بلدى أمانة

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب

يستأنف المجلس القومى للمرأة بالشرقية، فعاليات المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وذلك بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة، وتمتد الحملة على مدار 3 أيام متتالية.

واستهدفت حملة طرق الأبواب أمس قرية الجوسق مركز بلبيس، وتم شرح رسائل الحملة وضرورة التصدي للشائعات ودور المشروعات القومية في رفع جودة الحياة للمواطنين وأهمية المبادرات المقدمة فى جميع المجالات.

واستأنفت الحملة فعالياتها اليوم بقرية الزنكلون دائرة مركز الزقازيق.

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، ووقفه ضد الحرب الدائرة علينا من كل فرد ومجموعة يحاولون خلق أزمات ونشر الشائعات ووقفة مع توجيه الميزانيات لتطوير التعليم والصحة وبناء المدن الجديدة وتوفير سكن للشباب وفتح المصانع، وأيضا وقفة ضد الأفكار الغلط التى تسمم عقولنا وعقول ولادنا، فضلا عن توجيه الشكر للمرأة المصرية، اللى عارفة قيمة الأمن والأمان والحفاظ عليه.

وتابعت أن الحملة تتضمن طرق أبواب وتنظيم فعاليات أمسيات الأسرة المصرية، وستستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس، ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات. 

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب
أسرة المصرية التعليم والصحة التى الحرب الدائرة الدكتورة مايا مرسي الشباب المتطوعين المجلس القومي للمرأة
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

بـ 150 ألفًا.. مقتنيات وتفاصيل مكتبة نوال السعداوى المعروضة للبيع

استئناف القاهرة تتسلم ملف قتلة "طبيب الساحل" لتحديد جلسة لمحاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية