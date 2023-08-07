الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بورشة عمل في الإسكندرية.. "كاريتاس مصر" تواصل جهودها لتعزيز دمج اللاجئين والمهاجرين

كنيسة
كنيسة

 تواصل  جمعية كاريتاس مصر، جهودها لتعزيز دمج اللاجئين، والمهاجرين في الخدمات الصحية، بالتعاون مع وزارة "الصحة المصرية"، بالإسكندرية.

وفي هذا السياق، تم تنظيم ورشة عمل، تحت مظلة مشروع "إيد بإيد"، التابع للجمعية، الممول جزئيًا من الاتحاد الأوروبي لعدد واحد وثلاثين فردًا، من فريق خدمة المواطنين، التابع لوزارة الصحة.  

وتناولت الورشة مختلف الخدمات المقدمة من القطاع الطبي، بما في ذلك العيادات المتخصصة، العلاج، التحاليل، بالإضافة إلى الإشاعات، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتم تسليط الضوء على الأوراق، والوثائق المطلوبة، للحصول على هذه الخدمات الصحية، كما أكد الحضور أهمية استمرار التعاون بين جمعية كاريتاس مصر، ووزارة الصحة، بهدف زيادة الوعي في المجتمع بالخدمات المتاحة، من خلال تقديم التدريبات، والندوات، والمنشورات.

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