حي مصر الجديدة يعلن إزالة 4 عقارات بمنطقة ألماظة جنوب القاهرة

واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمالها ضمن إعادة تخطيط وتطوير منطقة ألماظة بمصر الجديدة وتحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

وقام اللواء حسام لبيب محمد خميس بمتابعة اعمال إزالة المرحلة الثانية بعد صرف التعويضات.

وأشار رئيس الحي إلى أنه تم الإنتهاء من إزالة عدد (٤) عقارات من إجمالى (٦٦) عقار ،ويأتي ذلك فى إطار إعادة تخطيط المنطقة كتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وكان قامت اللجنة المختصة بالتنسيق مع قسم شرطة مصر الجديدة وشرطة المرافق بأعمال إزالات (المرحلة الثانية) بمنطقة ألماظة للمنطقة المزمع إعادة تخطيطها.

ومن جهته، قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أعمال المرحلة الثانية من إزالات منطقة ألماظة تسير على قدم وساق.

وأضاف في تصريحات لـ“الدستور”، أن المنطقة الشرقية يجرى بها عدد من أعمال الإزالات على رأسها في الوقت الحالي منطقة ألماظة، مؤكدًا أنه تم انتهاء تعويض المرحلة الأولى من مخطط إزالات منطقة ألماظة.

وأعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، الانتهاء من أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم، وذلك بالانتهاء من صرف التعويضات لقاطني المنطقة.

وتابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم.

وأوضح صابر، في بيانه، أن أعمال إزالة المرحلة الثانية من مساكن ألماظة تأتي ضمن خطة إعادة تخطيط وتنظيم المنطقة لتطويرها باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لشرق القاهرة، مؤكدًا أن الأعمال تأتي فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

والتقى محافظ القاهرة في وقت سابق مع مجموعة من سكان منطقة ألماظة بشارع حسين كامل سليم مصر الجديدة "المرحلة الثانية"، والجاري صرف التعويضات المقررة لهم، وذلك ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة.

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