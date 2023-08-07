ضبط 2 قتلا مزارعًا يعانى من حالة نفسية فى كفر الشيخ

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات غموض واقعة وفاة شخص عقب وصوله إلى أحد المستشفيات بكفر الشيخ، حيث تبين أن المتوفى كان يعانى من اضطراب نفسى، وكان يعالج منه بعد أن حاول الانتحار، ما اضطر أهلية المزارع للاستعانة بشخصين للسيطرة عليه، وأثناء ذلك قاما بالتعدى عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصاباته.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث مديرية أمن كفر الشيخ إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شخص في حالة حرجة وتوفى قبل تلقيه العلاج، وبالانتقال والفحص وبسؤال أهليته قرروا بأن المجنى عليه كان يعانى من مرض نفسى ويتلقى العلاج بأحد مراكز العلاج النفسية والعصبية وحاول الانتحار أكثر من مرة نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، مما دعاهم للاستعانة "بشخصين- مقيمين بدائرة المركز" لعلاجه وأثناء العلاج قاما بالتعدى عليه بالضرب بعصا عدة مرات بزعم وجود مس شيطانى، مما أدى لحدوث إصابته ووفاته واتهموا سالفى الذكر بالتسبب فى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.