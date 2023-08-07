برناردو سيلفا يطلب الرحيل عن مانشستر سيتى

يحوم الغموض حول مستقبل البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم برناردو سيلفا بإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي، في ظل اهتمام قوي من قِبل نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته في الصيف الحالي، لتعويض رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي المحتمل إلى باريس سان جيرمان.

برناردو سيلفا يُبلغ مانشستر سيتي رغبته في الانضمام إلى برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برناردو سيلفا أبلغ مدربه الإسباني بيب جوارديولا، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، من أجل الانتقال إلى فريق برشلونة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها، الصادر صباح اليوم الإثنين، أن سيلفا يحاول إقناع إدارة مانشستر سيتي بالموافقة على رحيله في الصيف.

ويأمل سيلفا في خوض تحدٍ جديد من خلال ارتداء قميص برشلونة في الموسم الجديد 2023/ 2024، والعمل تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، خاصة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برناردو سيلفا حصل على وعد من جوارديولا بالسماح له بالرحيل، وذلك في حال تلقيه عرضًا جيدًا من برشلونة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن برشلونة يريد الحصول على خدمات سيلفا بعقد مدة ثلاث سنوات حتى صيف 2026، أو التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم، على أن يتم تفعيل بند شراء إلزامي في الموسم التالي، تبلغ قيمته 85.10 مليون يورو.

يذكر أنه من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط البرتغالي، صاحب الـ28 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في يونيو 2025.

وشارك برناردو سيلفا في 55 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، وسجل 7 أهداف، وقدم ثمانية تمريرات حاسمة.

وكان برناردو سيلفا قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي.