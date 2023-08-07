الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين الدقهلية: تحرير 85 محضرا في حملات على المخابز والأسواق بميت غمر

مخبز
مخبز

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة، إنه تم تحرير 85 محضرا تموينيا متنوعا (47 بالمخابز، 38 بالأسواق) خلال حملة مكبرة شنتها المديرية بمركز ميت غمر، بمشاركة 7 إدارات تموينية (بلقاس، بني عبيد، السنبلاوين، بندر المنصورة، شربين، أجا، دكرنس).

من جانبه، أوضح مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية محمد زغلول - في بيان اليوم الاثنين - أنه تم تحرير محضر تجميع 39 بطاقة تموينية، و4 محاضر تصرف في 28 شيكارة دقيق، محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 2773 جنيها.

وأكد استمرار الحملات التموينية التي تشنها مديرية التموين للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة، ولإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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