الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر أبوهميلة: هشاشة العظام هو مرض العصر

هشاشة العظام
هشاشة العظام

كشف الدكتور تامر أبوهميلة أستاذ العظام، عن أن هشاشة العظام هو "مرض العصر" ومنتشر بين مختلف الفئات، ويعد اللص الصامت، وليس له أعراض، مشيرا إلى أنه لا يتم اكتشاف هذا المرض إلا عندما يفحصه المريض.

وأضاف الدكتور تامر أبوهميلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مرض هشاشة العظام يأتي فى الفئتين العمريتين سواء الفئة الكبيرة لمن تخطي سن الـ60، ويمكن أن يأتي لفئة الصغار ولكن له مسمى آخر وهو مرض الكساح، والأكثر شيوعا هو من يصيب الكبار، خاصة فئة السيدات.

وأوضح أستاذ العظام أن مرض هشاشة العظام مرتبط بانقطاع الطمث لدي السيدات، بعدها مباشرة نتيجة الهرمون الذى حبا به الله كل النساء وبمجرد انقطاعه، يبدأ يحدث نقص فى كثافة العظام بنسبة 3% كل عام.

السيدات انقطاع الطمث المريض برنامج هذا الصباح هشاشة العظام مرض هشاشة العظام لسيدات
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء بالأردن

محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية