تامر أبوهميلة: هشاشة العظام هو مرض العصر

كشف الدكتور تامر أبوهميلة أستاذ العظام، عن أن هشاشة العظام هو "مرض العصر" ومنتشر بين مختلف الفئات، ويعد اللص الصامت، وليس له أعراض، مشيرا إلى أنه لا يتم اكتشاف هذا المرض إلا عندما يفحصه المريض.

وأضاف الدكتور تامر أبوهميلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مرض هشاشة العظام يأتي فى الفئتين العمريتين سواء الفئة الكبيرة لمن تخطي سن الـ60، ويمكن أن يأتي لفئة الصغار ولكن له مسمى آخر وهو مرض الكساح، والأكثر شيوعا هو من يصيب الكبار، خاصة فئة السيدات.

وأوضح أستاذ العظام أن مرض هشاشة العظام مرتبط بانقطاع الطمث لدي السيدات، بعدها مباشرة نتيجة الهرمون الذى حبا به الله كل النساء وبمجرد انقطاعه، يبدأ يحدث نقص فى كثافة العظام بنسبة 3% كل عام.