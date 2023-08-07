استشارى صحة نفسية: لا بد من تقديم الدعم والتقدير النفسى لطلاب الثانوية العامة

قالت الدكتورة إيمان ممتاز استشاري الصحة النفسية، إن ظهور علامات الفخر والفرح في أعين أهالي طلاب الثانوية العامة هو أمر مهم جدا لتقديم الدعم والتقدير النفسي للطالب، ويساعده على الشعور بقيمة الإنجاز الذي حققه.

الدعم النفسى قد يفوق فى أهميته قيمة الدعم المادى

وأضافت "ممتاز" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أن الدعم النفسي قد يفوق في أهميته قيمة الدعم المادي، منوهة بأنه ليس من الضروري أن يقوم الأهل بتقديم الهدايا لأبنائهم في حالة عدم القدرة المادية.

وأكدت استشاري الصحة النفسية، أن طالب الثانوية العامة قد مر بالكثير من المواقف الصعبة والضغوطات النفسية على مدار عام كامل، لافتة إلى أن غياب التقدير المادي أو المعنوي قد يسبب الشعور بالحزن الشديد للطالب.

وتابعت: "نظرة الفخر اللي بيشوفها الابن في عين والديه ترفع من روحه المعنوية وتدفعه لتقديم الأفضل".