مصرع شاب إثر تصادم دراجة نارية وسيارة بالشرقية

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى، طريق بني صريد فاقوس، نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، طريق بنى صريد فاقوس، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات وفاة قائد الدراجة النارية ويدعى"حسام .ع. م"، 19 سنة، مقيم بنى صريد، مركز فاقوس.

تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.